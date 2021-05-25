Один из футболистов «Валенсии» сдал положительный тест на коронавирус
11:50
Один из футболистов «Валенсии» сдал положительный тест на коронавирус, информирует сайт клуба. Его имя не уточняется.
«Обнаружив положительный тест у футболиста первой команды, который находится в расположении национальной сборной, клуб активировал протокол в соотвествии с правилам Ла Лиги», — говорится в сообщении «Валенсии».
Напомним, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев переболел коронавирусом в ноябре прошлого года. Сейчас он находится в расположении сборной России.
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