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Один из футболистов «Валенсии» сдал положительный тест на коронавирус

11:50
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Один из футболистов «Валенсии» сдал положительный тест на коронавирус, информирует сайт клуба. Его имя не уточняется.

«Обнаружив положительный тест у футболиста первой команды, который находится в расположении национальной сборной, клуб активировал протокол в соотвествии с правилам Ла Лиги», — говорится в сообщении «Валенсии».

Напомним, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев переболел коронавирусом в ноябре прошлого года. Сейчас он находится в расположении сборной России.

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