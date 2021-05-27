«Реал» попытается купить Холанда летом 2022 года

«Реал» может приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда летом 2022 года, сообщает AS.

По данным источника, мадридский клуб попробует купить норвежца следующим летом, так как в 2022 году его трансферная стоимость уменьшится. Кроме того, «Реал» получит приоритет при переговорах благодаря хорошим отношениям между президентом «Реала» Флорентино Пересом и председателем совета директоров «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке.

В прошлом сезоне 20-летний игрок провел 28 матчей, забив 27 голов и сделав 8 результативных передач. Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.