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«Реал» попытается купить Холанда летом 2022 года

09:02
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«Реал» может приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда летом 2022 года, сообщает AS.

По данным источника, мадридский клуб попробует купить норвежца следующим летом, так как в 2022 году его трансферная стоимость уменьшится. Кроме того, «Реал» получит приоритет при переговорах благодаря хорошим отношениям между президентом «Реала» Флорентино Пересом и председателем совета директоров «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке.

В прошлом сезоне 20-летний игрок провел 28 матчей, забив 27 голов и сделав 8 результативных передач. Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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