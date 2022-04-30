«Реал» разгромил «Эспаньол» и досрочно выиграл чемпионат Испании

«Реал» в домашнем матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и досрочно стал чемпионом Испании сезона-2021/22.

Голы забили Родриго (дубль), Марко Асенсио и Карим Бензема.

«Реал» за четыре тура до окончания чемпионата занимает первое место, имея 81 очко. Ближайшим преследователем является «Барселона», которая отстает на 18 очков и имеет матч в запасе.

Для «Реала» это 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом. Ближе всех к нему «Барселона», у которой 26 титулов.

Лучшим бомбардиром турнира в этом сезоне является Бензема, забивший 26 голов.