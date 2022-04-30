Гол Эскаланте помог «Алавесу» победить «Вильярреал»

«Алавес» победил «Вильярреал» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе «Алавеса» отличились Виктор Сиснерос Лагуардия и Гонсало Эскаланте. Единственный гол «Вильярреала» забил Сэмюэл Чуквуэзе.

«Алавес» набрал 28 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Вильярреала» 52 ока и 7-я строчка.