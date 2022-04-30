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Сегодня, 16:54

Гол Эскаланте помог «Алавесу» победить «Вильярреал»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Алавес» победил «Вильярреал» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе «Алавеса» отличились Виктор Сиснерос Лагуардия и Гонсало Эскаланте. Единственный гол «Вильярреала» забил Сэмюэл Чуквуэзе.

«Алавес» набрал 28 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Вильярреала» 52 ока и 7-я строчка.

Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 15:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
2:1
Вильярреал
Голы
Лагуардия, 4 (1:0), Эскаланте, 31 (2:0), Чуквуэзе, 47 (2:1)
Алавес
Пачеко Дуарте Лагуардия Лежен Ксимо Наварро Лум Ману Гарсия (Понс, 82) Эскаланте (Томас Пина, 87) Хоселу Риоха (Хасон, 87) Мендес (Агиррегабирия, 64)
Вильярреал
Серхио Асенхо Пау Торрес (Фойт, 46) Манди Педраса (Эступиньян, 58) Орье Парехо (Ло Сельсо, 46) Иборра (Пако Алькасер, 75) Тригерос Чуквуэзе Диа Мойсес Гомес (Капуэ, 58)
Предупреждения
Ману Гарсия 52’, Эскаланте 69’, Лагуардия 80’, Дуарте 90+2’, Хасон 90+5’  -  Диа 41’, Капуэ 76’
Судьи
Арьяс (Испания)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Футбол
ФК Алавес
ФК Вильярреал
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Андалусийское дерби между «Севильей» и «Кадисом» закончилось вничью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 - : -
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 22 1 7
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