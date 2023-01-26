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Сегодня, 17:17

«Реал» близок к покупке своего воспитанника Гарсии из «Райо Вальекано» за 5 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» близок к трансферу защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсии.

Как сообщает As, мадридский клуб находится в шаге от оформления сделки по переходу 23-летнего футболиста. Чтобы вернуть защитника, «Реал» выплатит сумму отступных, которая для них, как для бывшего клуба, составляет 5 миллионов евро. Для других команд эта сумма в два раза выше.

По данным источника, если клубы договорятся о трансфере, то Гарсия проведет остаток этого сезона в «Райо» и присоединится к «Реалу» летом.

Гарсия — воспитанник «Реала». В 2021 он перешел в «Райо Вальекано» за 2 миллиона евро. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне Гарсия провел за «Райо Вальекано» 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: AS
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
0
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2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
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