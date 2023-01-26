«Реал» близок к покупке своего воспитанника Гарсии из «Райо Вальекано» за 5 миллионов евро

«Реал» близок к трансферу защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсии.

Как сообщает As, мадридский клуб находится в шаге от оформления сделки по переходу 23-летнего футболиста. Чтобы вернуть защитника, «Реал» выплатит сумму отступных, которая для них, как для бывшего клуба, составляет 5 миллионов евро. Для других команд эта сумма в два раза выше.

По данным источника, если клубы договорятся о трансфере, то Гарсия проведет остаток этого сезона в «Райо» и присоединится к «Реалу» летом.

Гарсия — воспитанник «Реала». В 2021 он перешел в «Райо Вальекано» за 2 миллиона евро. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне Гарсия провел за «Райо Вальекано» 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.