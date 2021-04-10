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«Реал» — «Барселона»: Гризманн вышел на замену после перерыва

23:05
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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн вышел на замену в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Реала». Со старта второго тайма он заменил Сержиньо Деста.

После первой половины «Реал» ведет со счетом 2:0. Матч в прямом эфире транслирует канал РЕН ТВ.

Реал — Барселона

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