«Реал» — «Барселона»: Месси попал в штангу ударом с углового
В конце первого тайма матча 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» при счете 2:0 в пользу хозяев нападающий гостей Лионель Месси попал в штангу ударом с углового. Встречу показывает «РЕН ТВ».
Lionel Messi tried to score from a corner ... and hit the post ? pic.twitter.com/WA5i6usZcb— ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2021
Courtois' face when Messi tried to beat him direct from the corner ? pic.twitter.com/39uE0VHlzl— B/R Football (@brfootball) April 10, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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