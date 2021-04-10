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«Реал» — «Барселона»: Месси попал в штангу ударом с углового

23:16
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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В конце первого тайма матча 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» при счете 2:0 в пользу хозяев нападающий гостей Лионель Месси попал в штангу ударом с углового. Встречу показывает «РЕН ТВ».

Реал — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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