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«Реал» — «Барселона»: гости отыграли один мяч

23:19
10 апреля. «Реал» — «Барселона». Оскар Мингеса поражает ворота мадридцев. Фото Reuters
10 апреля. «Реал» — «Барселона». Оскар Мингеса поражает ворота мадридцев. Фото Reuters
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«Барселона» забила мяч в ворота «Реала» в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Отличился Оскар Мингеса, для которого это первое класико. Он забил на 60-й минуте.

Счет матча — 2:1 в пользу «Реала». РЕН ТВ транслирует игру в прямом эфире.

Реал — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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