«Реал» — «Барселона»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка Испании

В четверг, 2 марта, состоится матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Барселона». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В другой полуфинальной паре «Осасуна» победила «Атлетик» (1:0) в первой встрече.

В пяти последних официальных матчах мадридский клуб одержал три победы.

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Барселона» можно смотреть на сайте и канале matchtv.com.