Луис Энрике хочет вернуться к работе в ближайшие месяцы

Луис Энрике после ухода из сборной Испании хочет вернуться к тренерской работе.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Энрике хочет в ближайшие месяцы вернуться к работе. Но на данный момент у него нет переговоров ни с одним клубом.

Энрике был уволен из сборной Испании после вылета команды с ЧМ-2022 от Марокко на стадии 1/8 финала.

До работы в национальной команде 52-летний специалист тренировал «Барселону», «Сельту» и «Рому».