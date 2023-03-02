«Реал» определился с новой трансферной целью на лето
«Реал» рассматривает возможную покупку полузащитника «Сельты» Рафаэля Вейги, сообщает Sport.es.
По данным источника, мадридцы считают, что 20-летний футболист станет альтернативной заменой Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии», если сливочным не удастся приобрести его в летнее трансферное окно.
Трансферная стоимость Вейги — 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в ла лиге, отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|23
|19
|2
|2
|45-8
|59
|
2
|Реал
|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|
3
|Р. Сосьедад
|23
|13
|4
|6
|32-23
|43
|
4
|Атлетико
|23
|12
|6
|5
|32-18
|42
|
5
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|
6
|Р. Вальекано
|23
|9
|7
|7
|29-25
|34
|
7
|Вильярреал
|23
|10
|4
|9
|26-23
|34
|
8
|Осасуна
|23
|9
|6
|8
|22-23
|33
|
9
|Атлетик
|23
|9
|5
|9
|33-26
|32
|
10
|Мальорка
|23
|9
|4
|10
|21-24
|31
|
11
|Жирона
|23
|8
|6
|9
|36-35
|30
|
12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|
13
|Сельта
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|
14
|Альмерия
|23
|7
|4
|12
|28-40
|25
|
15
|Севилья
|23
|6
|7
|10
|26-33
|25
|
16
|Кадис
|23
|6
|7
|10
|18-35
|25
|
17
|Вальядолид
|23
|7
|3
|13
|16-33
|24
|
18
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|
19
|Хетафе
|23
|5
|7
|11
|20-30
|22
|
20
|Эльче
|23
|1
|6
|16
|17-48
|9
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.03
|23:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|4.03
|16:00
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|4.03
|18:15
|
Альмерия – Вильярреал
|- : -
|4.03
|20:30
|
Мальорка – Эльче
|- : -
|4.03
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|5.03
|16:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|5.03
|18:15
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|5.03
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|5.03
|23:00
|
Бетис – Реал
|- : -
|6.03
|23:00
|
Осасуна – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|15
|2
|2
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