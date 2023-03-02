«Реал» определился с новой трансферной целью на лето

«Реал» рассматривает возможную покупку полузащитника «Сельты» Рафаэля Вейги, сообщает Sport.es.

По данным источника, мадридцы считают, что 20-летний футболист станет альтернативной заменой Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии», если сливочным не удастся приобрести его в летнее трансферное окно.

Трансферная стоимость Вейги — 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в ла лиге, отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.