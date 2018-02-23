"Райо Вальекано" оштрафован за антирасистский перфоманс
"Райо Вальекано" оштрафован на 30 тысяч евро за поведение болельщиков команды во время домашнего матча 26-го тура второго дивизиона чемпионата Испании с "Севильей Атлетико" (2:0), информирует AS. Встреча прошла 11 февраля, фанаты устроили несанкционированный антирасистский перфоманс.
Напомним, в 2017 году болельщики "Райо Вальекано" обвинили украинского нападающего Романа Зозулю в нацистских взглядах. В итоге его переход из "Бетиса" не состоялся.
Rayo Vallecano fined €30,000 for anti-racist tifohttps://t.co/edby6lyBC8 pic.twitter.com/cke3XsHYsf– AS English (@English_AS) 23 февраля 2018 г.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|26
|20
|5
|1
|54-16
|65
|
2
|Барселона
|26
|17
|6
|3
|56-34
|57
|
3
|Жирона
|25
|17
|5
|3
|54-32
|56
|
4
|Атлетико
|26
|16
|4
|6
|52-28
|52
|
5
|Атлетик
|26
|14
|7
|5
|46-26
|49
|
6
|Бетис
|26
|10
|12
|4
|31-26
|42
|
7
|Р. Сосьедад
|26
|10
|10
|6
|35-26
|40
|
8
|Лас-Пальмас
|26
|10
|6
|10
|26-26
|36
|
9
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
10
|Хетафе
|26
|8
|10
|8
|33-38
|34
|
11
|Осасуна
|26
|9
|6
|11
|30-37
|33
|
12
|Алавес
|26
|7
|8
|11
|25-32
|29
|
13
|Вильярреал
|26
|7
|8
|11
|38-48
|29
|
14
|Р. Вальекано
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
15
|Мальорка
|26
|4
|12
|10
|23-34
|24
|
16
|Севилья
|26
|5
|9
|12
|30-38
|24
|
17
|Сельта
|26
|4
|9
|13
|29-39
|21
|
18
|Кадис
|26
|2
|12
|12
|17-37
|18
|
19
|Гранада
|25
|2
|8
|15
|27-49
|14
|
20
|Альмерия
|26
|0
|9
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|25-54
|9
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.02
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|1 : 3
|24.02
|16:00
|
Гранада – Валенсия
|- : -
|24.02
|18:15
|
Барселона – Хетафе
|4 : 0
|24.02
|20:30
|
Алавес – Мальорка
|1 : 1
|24.02
|23:00
|
Альмерия – Атлетико
|2 : 2
|25.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|2 : 2
|25.02
|18:15
|
Бетис – Атлетик
|3 : 1
|25.02
|20:30
|
Лас-Пальмас – Осасуна
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Реал – Севилья
|1 : 0
|26.02
|23:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|20
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|18
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
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