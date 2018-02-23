"Райо Вальекано" оштрафован за антирасистский перфоманс

"Райо Вальекано" оштрафован на 30 тысяч евро за поведение болельщиков команды во время домашнего матча 26-го тура второго дивизиона чемпионата Испании с "Севильей Атлетико" (2:0), информирует AS. Встреча прошла 11 февраля, фанаты устроили несанкционированный антирасистский перфоманс.

Напомним, в 2017 году болельщики "Райо Вальекано" обвинили украинского нападающего Романа Зозулю в нацистских взглядах. В итоге его переход из "Бетиса" не состоялся.