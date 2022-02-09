«Барселона» вышла из гонки за Кессье из-за высоких требований игрока по зарплате

Руководство «Барселоны» отказалось от идеи подписания опорного полузащитника «Милана» Франка Кессье, сообщает Sport.es.

Игрок отклонил предложение «Милана» о продлении контракта с зарплатой в пять миллионов евро после уплаты налогов. «Барса» считает финансовые требования футболиста слишком высокими, так как он не будет железным игроком стартового состава.

Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендуют «Интер» и «Ювентус».

В текущем сезоне 25-летний Кессье принял участие в 22-х матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также хавбек получил одну желтую и одну красную карточки.