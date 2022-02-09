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Сегодня, 22:35

«Барселона» вышла из гонки за Кессье из-за высоких требований игрока по зарплате

«Барселона» вышла из числа претендентов на Кессье
Иван Шитик
Корреспондент

Руководство «Барселоны» отказалось от идеи подписания опорного полузащитника «Милана» Франка Кессье, сообщает Sport.es.

Игрок отклонил предложение «Милана» о продлении контракта с зарплатой в пять миллионов евро после уплаты налогов. «Барса» считает финансовые требования футболиста слишком высокими, так как он не будет железным игроком стартового состава.

Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендуют «Интер» и «Ювентус».

В текущем сезоне 25-летний Кессье принял участие в 22-х матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также хавбек получил одну желтую и одну красную карточки.

ФК Барселона
ФК Милан
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 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
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 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
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 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
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 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
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 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
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 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
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 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
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 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
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 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Даниэль Парехо

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Вильярреал

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Карим Бензема

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Реал

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И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

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