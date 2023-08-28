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Сегодня, 21:54

Гафин сообщил, что не обсуждал с Захаряном его возможное возвращение в «Динамо»

Виктория Кравченко
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на критику агента Тимура Гурцкая за продажу Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Расскажите подробно про опцию приоритетного права выкупа Арсена Захаряна из «Сосьедада».

— У нас прописано, что мы можем повторить предложение. В случае если испанский клуб получит предложение.

— Арсен был не против этого пункта в договоре?

— Мы с ним это не обсуждали. По понятым причинам он уехал в Испанию надолгосрочный контракт. Обсуждать, как он к нам вернется, было бы странным.

— Дал ли Захарян вам понять, что если будет возвращаться в Россию, то только в «Динамо»?

— Надеюсь, вы прочитали комментарий Арсена в его социальных сетях о том, как он относится к нашему клубу. Там ключевое слово — любовь. Любовь Арсена к «Динамо» и клуба к нему взаимна, — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-gurtskaya-on-realizoval-mnogo-sdelok-v-evrope-ivahnov-primer/
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
3
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
4
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
5
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
6
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
7
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
8
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 1 : 1
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 3 : 2
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 1 : 2
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 3 : 4
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
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Атлетик – Бетис
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Вильярреал

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Хон Гуриди

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