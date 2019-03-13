Райан Гиггз – Гарету Бэйлу: "Надо быть открытым к критике"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз посоветовал нападающему "Реала" Гарету Бэйлу быть открытым к критике, сообщает ESPN FC. 45-летний экс-футболист высоко отозвался об уровне игры форварда.

В текущем сезоне Бэйл не имеет постоянной игровой практики в "Реале". Провел 34 матча за команду, забил 13 голов и отдал 5 голевых передач. Фанаты "сливочных" недовольны игрой 29-летнего валлийца.

– Я играл за "Манчестер Юнайтед" и знаю, что в большом клубе надо быть открытым к критике. Ты должен справляться с этим. Гарет четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, он фантастический игрок. Когда он в форме, он всем помогает прибавить – и игрокам, и сотрудникам. Он опытный игрок, и я много раз говорил о его уровне, – приводит слова Гиггза ESPN FC.

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