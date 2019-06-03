Рамос и Перес посетили церемонию прощания с Рейесом. Видео

Президент "Реала" Флорентино Перес и защитник мадридской команды Серхио Рамос присутствовали на церемонии прощания с полузащитником "Эстремадуры" Хосе Антонио Рейесом. Футболист погиб в автокатастрофе 1 июня в возрасте 35 лет.

Вчера, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Рейеса. Спортсмен выступал за "Реал" с 2006 по 2007 год вместе с Рамосом.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.

Real Madrid president Florentino Perez and captain Sergio Ramos were among those to attend Jose Antonio Reyes' memorial today 🙏#RIPReyes pic.twitter.com/OLeeKmkTlB — Danish (@__Danish___) 3 июня 2019 г.

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