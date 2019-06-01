Стали известны подробности смертельной аварии Хосе Антонио Рейеса

Стали известны подробности ДТП, в результате которого погиб бывший полузащитник "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

По информации Diario de Sevilla, трагедия произошла в субботу утром на трассе A-376 по дороге из Севильи в Утреру. Автомобиль, который вел 36-летний Рейес, вылетел с трассы и загорелся. По все видимости, скорость движения была превышена.

Кроме того, на заднем сидении находился двоюродный брат Рейеса. Он скончался на месте. Еще один пассажир получил серьезные ранения, но выжил.

Рейес выступал за "Севилью", "Реал", "Арсенал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании и четыре гола.

Полузащитник пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.