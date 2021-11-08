Ракитич заявил, что хотел бы играть за «ПСЖ»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич ответил на вопрос о возможном переходе в «ПСЖ».

«Я бы хотел туда перейти! Если «ПСЖ» нужен полузащитник, то они могут позвонить мне!

Мне хотелось перебраться в этот клуб, когда я выступал за «Барселону», но тогда этого не случилось», — приводит слова Ракитича Fichajes.

В текущем сезоне испанской примеры 33-летний хавбек сборной Хорватии принял участие в десяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.