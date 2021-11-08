Триппьер попал в сферу интересов «Ньюкасла»

«Ньюкасл», который недавно перешел в руки новых владельцев из Саудовской Аравии, продолжает подбирать игроков для обновления состава. Одним из них стал 31-летний английский защитник «Атлетико» Киран Триппьер, сообщает Mundo Deportivo.

«Cороки» уже начали переговоры с мадридским клубом о возможном переходе английского футболиста.

Контракт Триппьера с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

В этом сезоне он провел в составе «Атлетико» 15 матчей во всех турнирах.