Триппьер попал в сферу интересов «Ньюкасла»
21:19
«Ньюкасл», который недавно перешел в руки новых владельцев из Саудовской Аравии, продолжает подбирать игроков для обновления состава. Одним из них стал 31-летний английский защитник «Атлетико» Киран Триппьер, сообщает Mundo Deportivo.
«Cороки» уже начали переговоры с мадридским клубом о возможном переходе английского футболиста.
Контракт Триппьера с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.
В этом сезоне он провел в составе «Атлетико» 15 матчей во всех турнирах.
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