Радомир Антич – о Модриче: "Ему вручили "Золотой мяч"? В этом нет никакого смысла"

Бывший главный тренер "Барселоны" Радомир Антич считает, что полузащитник "Реала" Лука Модрич незаслуженно получил награду "Золотой мяч" по итогам 2018 года, сообщает Marca.

В 2018-м Модрич стал обладателем трофея Лиги чемпионов с "Реалом", а также дошел до финала чемпионата мира в России, где его сборная Хорватии уступила Франции со счетом 2:4.

– С каких пор Модрича стали считать одним из лучших распасовщиков, если он редко отдает ассисты? Я уже не говорю о том, что ему вручили "Золотой мяч". В этом просто нет никакого смысла. Он не забивает и не отдает голевых передач, – приводит слова Антича Marca.

​В текущем сезоне Модрич принял участие в 40 матчах "Реала", забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

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