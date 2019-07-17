Пять испанских клубов договорились о снижении цен на билеты для болельщиков друг друга

Пять клубов высшего дивизиона чемпионата Испании договорились о фиксированной низкой цене гостевых билетов на матчи друг с другом. Как сообщает AFP, соглашение заключили "Атлетик", "Эйбар", "Реал Сосьедад", "Алавес" и "Осасуна". Матчи между ними носят характер дерби Страны Басков и Наварры.

С помощью фиксированной низкой цены билетов для гостевых болельщиков, которая составит 25 евро, клубы рассчитывают сохранить характерную фирменную горячую обстановку на трибунах во время матчей между этими пятью командами.