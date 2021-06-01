Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич хочет вернуться в «Ювентус», утверждает Tuttosport.

31-летний футболист задумался о переходе в «Юве» после того, как Массимилиано Аллегри вернулся на пост главного тренера команды.

Пьянич уже выступал в «Ювентусе» с 2016 по 2020 год, а затем перешел в «Барселону», подписав с каталонцами контракт до 2024 года.

В завершившемся сезоне босниец принял участие в 30 матчах, но результативными действиями не отметился.