Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Пьянич хочет вернуться в «Ювентус»

21:53
Миралем Пьянич. Фото Reuters
Миралем Пьянич. Фото Reuters
Теги:

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич хочет вернуться в «Ювентус», утверждает Tuttosport.

31-летний футболист задумался о переходе в «Юве» после того, как Массимилиано Аллегри вернулся на пост главного тренера команды.

Пьянич уже выступал в «Ювентусе» с 2016 по 2020 год, а затем перешел в «Барселону», подписав с каталонцами контракт до 2024 года.

В завершившемся сезоне босниец принял участие в 30 матчах, но результативными действиями не отметился.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша — Россия, товарищеский матч: смотреть трансляцию прямо сейчас
Серийный маньяк убил отца и съел его сердце
Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Каким будет июнь для каждого из знаков китайского гороскопа?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд