Пьянич хочет вернуться в «Ювентус»
21:53
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич хочет вернуться в «Ювентус», утверждает Tuttosport.
31-летний футболист задумался о переходе в «Юве» после того, как Массимилиано Аллегри вернулся на пост главного тренера команды.
Пьянич уже выступал в «Ювентусе» с 2016 по 2020 год, а затем перешел в «Барселону», подписав с каталонцами контракт до 2024 года.
В завершившемся сезоне босниец принял участие в 30 матчах, но результативными действиями не отметился.
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