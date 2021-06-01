«Алавес» подписал полузащитника «Атлетико»
22:40
Полузащитник «Атлетико» Тони Мойя перешел в «Алавес», сообщает официальный сайт клуба 1 июня. Соглашение рассчитано на два года.
? @tonimoya8, first signing of Deportivo Alav?s for 2021-22 season ?— Deportivo Alav?s ??? (@alaveseng) June 1, 2021
Welcome, Toni?#GoazenGlorioso ? pic.twitter.com/TCP4c2V5Ll
23-летний футболист в прошлом сезоне за первую команду «Атлетико» не играл. За вторую команду он провел 19 матчей и забил три мяча.
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