«Алавес» подписал полузащитника «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Тони Мойя перешел в «Алавес», сообщает официальный сайт клуба 1 июня. Соглашение рассчитано на два года.

23-летний футболист в прошлом сезоне за первую команду «Атлетико» не играл. За вторую команду он провел 19 матчей и забил три мяча.