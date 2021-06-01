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«Алавес» подписал полузащитника «Атлетико»

22:40
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Полузащитник «Атлетико» Тони Мойя перешел в «Алавес», сообщает официальный сайт клуба 1 июня. Соглашение рассчитано на два года.

23-летний футболист в прошлом сезоне за первую команду «Атлетико» не играл. За вторую команду он провел 19 матчей и забил три мяча.

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