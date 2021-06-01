Анчелотти пошел на понижение зарплаты ради «Реала»

«Реал» объявил о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера. Контракт с 61-летним специалистом подписан до 2024 года.

Анчелотти пришлось согласиться на понижение зарплаты ради возвращения в Мадрид, пишет в Twitter журналист Танкреди Палмери. В «Реале» тренер будет получать 6 миллионов евро, хотя в «Эвертоне» он зарабатывал 8 миллионов.

Ранее Анчелотти расторг контракт с английским клубом, чтобы возглавить мадридскую команду.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы становились победителями Лиги чемпионов, выигрывали клубный чемпионат мира, а также завоевывали Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.