Пуйоль посетил тренировку «Барселоны»

Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль посетил тренировку команды и поддержал игроков, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, бывший футболист пообщался с давними знакомыми в клубе и пожелал команде удачи.

После 13 туров ла лиги «Барселона» занимает 3-е место в ла лиге, набрав 30 очков.