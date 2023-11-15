Бэйл дал необычный совет Беллингему: «Будь марионеткой СМИ, иначе получишь много критики»

Бывший полузащитник «Реала» Гарет Бэйл посоветовал хавбеку мадридцев Джуду Беллингему уделять больше внимания общению с прессой.

«Мой самый большой совет – играть в их игру. Если ты не делаешь то, чего от тебя ждут, то хотя бы разговаривай с ними. Будь их марионеткой, иначе получишь много критики.

Я не хотел играть в их игру. Я просто хотел поиграть в футбол, а потом вернуться домой. Вероятно, это мешало мне. Заставляло их чаще нападать на меня», – приводит слова Бэйла The Athletic.

Кроме того, валлиец посоветовал англичанину выучить испанский язык, чтобы общаться со СМИ. Самого Бэйла часто упрекали за незнание языка в годы выступлений за «Реал».