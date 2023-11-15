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15 ноября, 23:57

Бэйл дал необычный совет Беллингему: «Будь марионеткой СМИ, иначе получишь много критики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» Гарет Бэйл посоветовал хавбеку мадридцев Джуду Беллингему уделять больше внимания общению с прессой.

«Мой самый большой совет – играть в их игру. Если ты не делаешь то, чего от тебя ждут, то хотя бы разговаривай с ними. Будь их марионеткой, иначе получишь много критики.

Я не хотел играть в их игру. Я просто хотел поиграть в футбол, а потом вернуться домой. Вероятно, это мешало мне. Заставляло их чаще нападать на меня», – приводит слова Бэйла The Athletic.

Кроме того, валлиец посоветовал англичанину выучить испанский язык, чтобы общаться со СМИ. Самого Бэйла часто упрекали за незнание языка в годы выступлений за «Реал».

Гарет Бэйл
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
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 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
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 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
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 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
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 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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