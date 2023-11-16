Защитник «Байера» Гримальдо заявил, что в будущем хотел бы играть в Испании
Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.
«В будущем я хотел бы играть в Испании, так как это та лига, о которой я всегда говорил, что хочу играть в ней, что хочу играть дома. Но в данный момент я очень счастлив в Леверкузене. Я здесь совсем недавно и хочу наслаждаться этим еще больше», — цитирует Гримальдо Kicker.
Гримальдо — воспитанник «Барселоны». К «Байеру» 28-летний футболист присоединился из в июле 2023 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|13
|11
|1
|1
|31-16
|34
|
2
|Реал
|13
|10
|2
|1
|28-9
|32
|
3
|Барселона
|13
|9
|3
|1
|26-13
|30
|
4
|Атлетико
|12
|9
|1
|2
|29-12
|28
|
5
|Атлетик
|13
|7
|3
|3
|25-17
|24
|
6
|Р. Сосьедад
|13
|6
|4
|3
|23-16
|22
|
7
|Бетис
|13
|5
|6
|2
|17-16
|21
|
8
|Валенсия
|13
|5
|3
|5
|16-18
|18
|
9
|Р. Вальекано
|13
|4
|6
|3
|15-17
|18
|
10
|Лас-Пальмас
|13
|5
|3
|5
|11-12
|18
|
11
|Хетафе
|13
|3
|7
|3
|15-17
|16
|
12
|Осасуна
|13
|4
|2
|7
|15-21
|14
|
13
|Алавес
|13
|3
|3
|7
|11-18
|12
|
14
|Вильярреал
|13
|3
|3
|7
|18-24
|12
|
15
|Севилья
|12
|2
|6
|4
|18-17
|12
|
16
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|10-17
|10
|
17
|Мальорка
|12
|1
|6
|5
|12-18
|9
|
18
|Сельта
|13
|1
|4
|8
|14-24
|7
|
19
|Гранада
|13
|1
|4
|8
|18-30
|7
|
20
|Альмерия
|13
|0
|3
|10
|15-35
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.11
|23:00
|
Атлетик – Сельта
|4 : 3
|11.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|1 : 2
|11.11
|18:15
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|1 : 3
|11.11
|20:30
|
Гранада – Хетафе
|1 : 1
|11.11
|20:30
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|1 : 1
|11.11
|23:00
|
Реал – Валенсия
|5 : 1
|12.11
|18:15
|
Барселона – Алавес
|2 : 1
|12.11
|20:30
|
Севилья – Бетис
|1 : 1
|12.11
|23:00
|
Атлетико – Вильярреал
|3 : 1
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|11
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|1
|4
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