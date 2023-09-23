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Психолог Гущин считает, что Захаряну может повредить стресс после переезда в Испанию

Алина Савинова
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Спортивный психолог Вадим Гущин предположил, может ли стресс мешать полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну выздороветь и начать играть на постоянной основе.

Российский футболист заболел во второй раз за неделю.

«Как минимум, это возможно. И стресс, и набор формы связаны со снижением резистентности иммунной системы. Это медицинский факт. Плюс акклиматизация. Сан-Себастиан — это не Москва. Другая вода, еда и окружение. Мне кажется, что все к лучшему. Пусть у него будет время адаптироваться. Он поправится, это же не травма. Я думаю, что фактор стресса возможен, но на сто процентов сказать не могу», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гущина.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Он провел 3 матча в ла лиге.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/psikholog-gushchin-zayavil-chto-zakharyanu-mozhet-povredit-stress
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
8
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
9
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
10
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
11
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
12
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
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 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
16
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
17
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
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 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
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