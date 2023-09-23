Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

23 сентября, 22:37

Шунин — о болезни Захаряна: «Сидит сейчас взаперти, никуда не выходит»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Динамо» Антон Шунин раскрыл подробности болезни полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Общаемся с Захаряном. Не буду показывать переписку. Он заболел, сидит сейчас взаперти, никуда не выходит. С Сабой Сазоновым, который перешел в «Торино», тоже переписываемся», – приводит слова Шунина РИА Новости.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила «СЭ», что Захарян не сможет сыграть в 6-м туре ла лиги против «Хетафе», потому что заболел.

20-летний россиянин стал игроком «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Он провел за клуб 3 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: РИА Новости
Антон Шунин
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
5
2
Читайте также
Костомаров рассказал о фантомных болях после ампутации конечностей
Лайшев: «Любим Валиеву, но вряд ли дождемся справедливого решения CAS»
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»
За кого болеть в еврокубках: все российские футболисты в Лиге чемпионов и других турнирах
Захарян не спас «Реал Сосьедад» на «Сантьяго Бернабеу». Пока россиянин в роли джокера
«Реал» — «Реал Сосьедад»: прямая трансляция матча ла лиги
Сенников: «У Захаряна очень хороший шанс показать себя против мадридского «Реала»
Захарян против «Реала», миланское дерби, жесткая проверка кризисного «МЮ». За чем следить в Европе в выходные
«Реал Сосьедад» включил Захаряна в заявку на Лигу чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психолог Гущин считает, что Захаряну может повредить стресс после переезда в Испанию

Дубль Аррибаса спас «Альмерию» от поражения в матче с «Валенсией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
8
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
9
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
10
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
11
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
12
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
16
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
17
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 5 : 3
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 0 : 0
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 3 : 2
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
24.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Абдон Пратс

Абдон Пратс

Мальорка

 3
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 3
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Савио

Савио

Жирона

 3
И К Ж
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Рафинья

Рафинья

Барселона

 4 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 5 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости