Прокуратура подала в суд на главу испанского футбола

Испанская прокуратура подала жалобу в Национальный суд на главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку национальной сборной Дженнифер Эрмосо, сообщает As.

6 сентября сообщалось, что футболистка подала на Рубиалеса жалобу в прокуратуру в связи с поцелуем.

По данным источника, в жалобе, поданной прокуратурой, указывается на «постоянное и неоднократное давление» со стороны Рубиалеса и его окружения на Эрмосо с целью одобрить действие, совершенное против ее воли. Сообщается также, что девушка подверглась преследованию.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.