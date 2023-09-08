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Сегодня, 19:35

Головин о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Думаю, ему подходит чемпионат Испании»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал переход хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Захарян перешел в испанскую команду 19 августа 2023 года и подписал с клубом контракт до конца июня 2029 года.

— Списывался ли с вам Арсен Захарян, советовался ли, как лучше обустроиться в другой стране?

— Нет, мы с ним не общались. Когда я был в сборной, он еще был в «Динамо». Уже были слухи, что куда-то уйдет. Мы разговаривали. Он спрашивал, как было тяжело. Мы разговаривали на эту тему. Но в момент перехода мы не общались.

— А сейчас можете сказать, подходит ли Арсену испанский чемпионат?

— Я думаю, что подходит. Он — игрок креативного плана. Любит играть больше с мячом, больше отдавать пасы. Это характерно для испанского футбола. Арсен к этому предрасположен.

Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в двух матчах и не отличился результативными действиями.

Александр Головин
Арсен Захарян
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако
ФК Реал Сосьедад
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Прокуратура подала в суд на главу испанского футбола
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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Атлетик – Кадис
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17.09 00:00
Сельта – Мальорка
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17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
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