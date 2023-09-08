Головин о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Думаю, ему подходит чемпионат Испании»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал переход хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Захарян перешел в испанскую команду 19 августа 2023 года и подписал с клубом контракт до конца июня 2029 года.

— Списывался ли с вам Арсен Захарян, советовался ли, как лучше обустроиться в другой стране?

— Нет, мы с ним не общались. Когда я был в сборной, он еще был в «Динамо». Уже были слухи, что куда-то уйдет. Мы разговаривали. Он спрашивал, как было тяжело. Мы разговаривали на эту тему. Но в момент перехода мы не общались.

— А сейчас можете сказать, подходит ли Арсену испанский чемпионат?

— Я думаю, что подходит. Он — игрок креативного плана. Любит играть больше с мячом, больше отдавать пасы. Это характерно для испанского футбола. Арсен к этому предрасположен.

Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в двух матчах и не отличился результативными действиями.