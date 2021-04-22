Зидан оценил игру Бензема в матче с «Кадисом»
11:07
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победный матч команды над «Кадисом» (3:0).
«Доволен игрой Бензема, речь не только о его голах. Доволен всей его работой, речь даже не о голах, мы получаем удовольствие, надеюсь, это еще долго будет продолжаться», — цитирует Зидана Marca.
В этой встрече Бензема оформил дубль.
После 32 туров ла лиги «Реал» набрал 70 очков и возглавил турнирную таблицу. У «Атлетико» столько же баллов и 2-я строчка.
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