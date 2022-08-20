Перес: «Каземиро — легенда «Реала». На следующей неделе проведем церемонию прощания»
Флорентино Перес высказался о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о переходе полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед».
«Каземиро — легенда мадридского «Реала», и у него было полное право решать свое будущее, потому что он это заслужил. На следующей неделе мы проведем церемонию прощания с ним», — приводит слова Переса ABC.es.
19 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по переходу Каземиро.
Сообщалось, что английский клуб заплатит за трансфер 30-летнего блазильца 70 миллионов евро. Футболист подпишет 4-летний контракт с возможностью продления на один год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
3
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
4
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
6
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Р. Сосьедад
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
13
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
16
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
19
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|21:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|0 : 2
|19.08
|23:00
|
Севилья – Вальядолид
|1 : 1
|20.08
|18:30
|
Осасуна – Кадис
|2 : 0
|20.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|1 : 2
|20.08
|23:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|21.08
|18:30
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|21.08
|20:30
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|21.08
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|22.08
|21:00
|
Эльче – Альмерия
|- : -
|22.08
|23:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Карим Бензема
Реал
|1
|
|
Хави Галан
Сельта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|1
|1
|0
|
|
Серхи Гомес
Эспаньол
|2
|1
|0
Новости