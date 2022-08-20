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Перес: «Каземиро — легенда «Реала». На следующей неделе проведем церемонию прощания»

Флорентино Перес высказался о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о переходе полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«Каземиро — легенда мадридского «Реала», и у него было полное право решать свое будущее, потому что он это заслужил. На следующей неделе мы проведем церемонию прощания с ним», — приводит слова Переса ABC.es.

19 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по переходу Каземиро.

Сообщалось, что английский клуб заплатит за трансфер 30-летнего блазильца 70 миллионов евро. Футболист подпишет 4-летний контракт с возможностью продления на один год.

Источник: https://www.abc.es/deportes/real-madrid/celta-real-madrid-directo-partido-laliga-jornada-20220820172656-di.html

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Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Флорентино Перес
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Дубль Иглесиаса принес «Бетису» победу над «Мальоркой»

Бензема вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории ла лиги
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бетис 2 2 0 0 5-1 6
2
 Осасуна 2 2 0 0 4-1 6
3
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-0 4
4
 Вильярреал 1 1 0 0 3-0 3
5
 Атлетико 1 1 0 0 3-0 3
6
 Реал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Валенсия 1 1 0 0 1-0 3
8
 Р. Сосьедад 1 1 0 0 1-0 3
9
 Сельта 1 0 1 0 2-2 1
10
 Атлетик 1 0 1 0 0-0 1
11
 Севилья 2 0 1 1 2-3 1
12
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
13
 Эспаньол 2 0 1 1 2-4 1
14
 Вальядолид 2 0 1 1 1-4 1
15
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
16
 Альмерия 1 0 0 1 1-2 0
17
 Жирона 1 0 0 1 0-1 0
18
 Кадис 2 0 0 2 0-3 0
19
 Эльче 1 0 0 1 0-3 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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19.08 21:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 0 : 2
19.08 23:00
Севилья – Вальядолид
 1 : 1
20.08 18:30
Осасуна – Кадис
 2 : 0
20.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 2
20.08 23:00
Сельта – Реал
 - : -
21.08 18:30
Атлетик – Валенсия
 - : -
21.08 20:30
Атлетико – Вильярреал
 - : -
21.08 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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 1 1 0
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