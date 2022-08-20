Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о переходе полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«Каземиро — легенда мадридского «Реала», и у него было полное право решать свое будущее, потому что он это заслужил. На следующей неделе мы проведем церемонию прощания с ним», — приводит слова Переса ABC.es.

19 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по переходу Каземиро.

Сообщалось, что английский клуб заплатит за трансфер 30-летнего блазильца 70 миллионов евро. Футболист подпишет 4-летний контракт с возможностью продления на один год.