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Президент «Реал Сосьедад» — о Захаряне: «Клуб следил за ним с 2019 года, насколько я знаю»

Президент «Реал Сосьедад» рассказал, что клуб следил за Захаряном с 2019 года
Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Реал Сосьедад» Хокин Аперрибай прокомментировал подписание российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Насколько я знаю, «Реал» следил за Арсеном с 2019 года. У нас есть 33 отчета, видели много его матчей. Уже летом 2022 года мы интересовались возможностью его перехода. С этого момента стало ясно, что он — тот игрок, который нас больше всего интересует в полузащите, когда мы узнали, что Давид Сильва не сможет продолжить карьеру», — приводит слова Аперрибая Noticias de Gipuzkoa.

Также президент обратился к 20-летнему футболисту.

«Спасибо за волю и желание, которые ты приложил, и за людей, которые тебя окружают. Все вы сделали это возможным. Ты останешься здесь на долгие годы, у тебя есть полная поддержка клуб. Мы уверены, что и у тебя, и у твоей семьи все будет хорошо. Надеюсь, что в пятницу ты выйдешь на поле», — сказал Аперрибай.

19 августа испанский клуб объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.

Арсен Захарян. Что значит для российского футбола переход Захаряна в «Реал Сосьедад»? Колонка Казакова
Источник: Noticias de Gipuzkoa
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
3
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
5
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
13
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
20
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 18:30
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 3
Кике Гарсия

Кике Гарсия

Алавес

 2
Кристиан Стуани

Кристиан Стуани

Жирона

 2
П
Хон Гуриди

Хон Гуриди

Алавес

 2
Луис Риоха

Луис Риоха

Алавес

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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