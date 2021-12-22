Президент ла лиги рассказал, что «Барселоне» нужно сделать для покупки Холанна
17:19
Президент ла лиги Хавьер Тебас рассказал, что «Барселоне» нужно сделать для приобретения нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.
«Дал Лапорте пару рекомендаций. Он знает, что предстоит много работы, у «Барселоны» все непросто. В случае с Холанном у клуба будет много правил, мы знаем, сколько хочет «Боруссия». Правило 1/4 тут не сработает. В таком случае «Барса» должна возместить практически все убытки, которые понесла. И это очень сложно, потому что речь идет практически о 500 милллионов евро», — цитирует Тебаса Diario Sport.
В нынешнем сезоне норвежец провел 16 матчей за «Боруссию», в которых забил 19 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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