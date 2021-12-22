Президент ла лиги рассказал, что «Барселоне» нужно сделать для покупки Холанна

Президент ла лиги Хавьер Тебас рассказал, что «Барселоне» нужно сделать для приобретения нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Дал Лапорте пару рекомендаций. Он знает, что предстоит много работы, у «Барселоны» все непросто. В случае с Холанном у клуба будет много правил, мы знаем, сколько хочет «Боруссия». Правило 1/4 тут не сработает. В таком случае «Барса» должна возместить практически все убытки, которые понесла. И это очень сложно, потому что речь идет практически о 500 милллионов евро», — цитирует Тебаса Diario Sport.