Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Суд Испании аннулировал штраф в размере 2,1 миллиона евро в отношении Жерара Пике

16:38
Теги:

Верховный суд Испании аннулировал штраф в размере 2,1 миллиона евро в отношении защитника «Барселоны» Жерара Пике, сообщает Marca.

Ранее на него был наложен такой штраф за задолженность по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год. Испанские власти полагали, что футболист симулировал передачу своих имиджевых прав своему предприятию, чтобы заплатить меньше налогов.

34-летний футболист смог доказать, что не использовал никакие схемы ухода от налогов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Россия снова первая в мире по допингу. Так считает ВАДА
В Германии положительно оценили позицию нового канцлера Шольца по СП-2
0
Реклама