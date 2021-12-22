Суд Испании аннулировал штраф в размере 2,1 миллиона евро в отношении Жерара Пике
16:38
Верховный суд Испании аннулировал штраф в размере 2,1 миллиона евро в отношении защитника «Барселоны» Жерара Пике, сообщает Marca.
Ранее на него был наложен такой штраф за задолженность по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год. Испанские власти полагали, что футболист симулировал передачу своих имиджевых прав своему предприятию, чтобы заплатить меньше налогов.
34-летний футболист смог доказать, что не использовал никакие схемы ухода от налогов.
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