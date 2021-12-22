Тер Штеген может играть с травмой в последних матчах

Перенесенный матч четвертого тура чемпионата Испании против «Севильи» стал 300-м за «Барселону» для голкипера Марка-Андре тер Штегена.

При этом 29-летний голкипер играет с дискомфортом в колене, утверждает Sport.es. В материале издания обращается внимание на прыжки, которые совершает тер Штеген. Отмечается, что немецкий футболист старается не сгибать опорную ногу.

В сезоне-2021/22 голкипер провел за «Барселону» 22 матча во всех соревнованиях. В них немец пропустил 28 мячей.