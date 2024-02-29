Президент ла лиги назвал лучшего английского футболиста на данный момент

Президент ла лиги Хавьер Тебас рассказал, кто, по его мнению, является лучшим английским футболистом.

«Беллингем — лучший английский игрок на данный момент», — цитирует Тебаса BBC.

Функционер отметил, что полузащитник «Реала» является важным игроком мадридского клуба.

Тебас надеется, что Беллингем продолжит в том же духе и будет приносить пользу ла лиге. В нынешнем сезоне он провел за «Реал» 58 встреч во всех турнирах, отличившись 40 забитыми мячами и 16 результативными передачами.