Левандовски рассказал, как игроки «Барселоны» восприняли скорый уход Хави

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался по поводу скорого ухода Хави из клуба.

Ранее 44-летний специалист объявил о том, что покидает должность главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона-2023/24.

«Хави будет нашим тренером до конца сезона, и для нас очень важно сосредоточиться на своей работе. Я понимаю, что для Хави это был сложный и эмоциональный этап. Для него «Барселона» — больше, чем клуб. Я понимаю, что его семье так же было нелегко», — приводит слова Левандовски официальный сайт каталонского клуба.

После 26 сыгранных туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 57 очков. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 8 очков.

3 марта «Барселона» проведет выездной матч с «Атлетиком». Начало — в 23.00 мск.