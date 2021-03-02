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Президент ла лиги надеется, что зрители вернутся на трибуны до конца сезона

16:14
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Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что до конца текущего сезона матчи можно будет проводить в присутствии зрителей.

«Мы готовы к возвращению зрителей на трибуны, но сначала нужно обсудить со Спортивным советом Испании возможные даты и количество болельщиков, — цитирует Тебаса Marca 2 марта. — Я надеюсь, что болельщики будут на наших стадионах в последних нескольких матчах сезона, но Совет и министры должны обсудить это с органами здравоохранения. Посмотрим, каким будет процесс вакцинации. Возможно, зрителей допустят в середине апреля или начале мая».

Из-за пандемии коронавируса матчи чемпионата Испании проводятся без зрителей.

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