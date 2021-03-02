Судья будет рассматривать «Барселону», как потерпевшую сторону по делу Бартомеу

Футбольный клуб «Барселона» будет рассматриваться судьей, как потерпевшая сторона по делу бывшего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу, сообщает Marca.

1 марта испанские полицейские провели обыски в главном офисе «Барселоны», а также в городской квартире экс-президента команды и стадионе «Камп Ноу». По окончании спецоперации были задержаны экс-президент клуба Жозеп Бартомеу, а также исполнительный директор Оскар Грау и Роман Гомес Понти, ответственный за юридические услуги в каталонской команде.

Эта операция связана со скандалом, который разразился в клубе в феврале 2020 года и получил название «Барсагейт».

Тогда стало известно, что компания I3 Ventures, с которой сотрудничала «Барселона», работала над позитивным имиджем Бартомеу в соцсетях. В различных аккаунтах публиковались посты в поддержку Бартомеу и критические записи в адрес футболистов.

Бартомеу отрицал свою причастность к этой истории, и аудит не подтвердил, что «Барса» организовывала нападки на своих игроков в соцсетях. Некоторые члены правления после этого ушли в отставку.

Выборы нового президента «Барселоны» должны состояться в начале марта.