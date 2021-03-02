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Куман заявил, что Бартомеу является особенным человеком для него

16:47
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман 2 марта высказался об аресте бывшего президента Жозепа Бартомеу, сообщает Sport.es.

Вчера, 1 марта, стало известно, что экс-президента задержала полиция в связи с деятельностью клуба в социальных сетях. Сегодня, 2 марта, его отпустили под залог.

«Для имиджа клуба то, что случилось, — нехорошо. Но мы будем следить за тем, что будет происходить дальше. Мы должны готовиться к завтрашнему матчу и делать работу хорошо. Для меня Бартомеу всегда был особенным человеком», — цитирует Кумана Sport.es.

Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года. 3 марта команда сыграет с «Севильей» в Кубке Испании. Первую встречу команда проиграла со счетом 0:2.

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