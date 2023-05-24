Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:05

Глава ла лиги Тебас: «Я не хотел атаковать Винисиуса, но если все увидели это — я извиняюсь»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент ла лиги Хавьер Тебас извинился перед вингером «Реала» Винисиусом Жуниоров за твиты после скандального матча «сливочных» с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре чемпионата Испании.

Во время игры Винисиус подвергся расистским оскорблениям. После этого бразилец раскритиковал ла лигу. На это Тебас ответил, что Винисиус не явился на консультацию представителей турнира, в которой объясняли, как себя вести в случае проявления расизма.

«Вот что я говорю своей команде [по связям с общественностью]: когда многие люди понимают сообщение определенным образом, они правы. Так что я должен извиниться.

Я думаю, что послание и намерение, которые у меня были, большая часть [людей], особенно в Бразилии, не поняла. Я не хотел атаковать Винисиуса, но если большинство людей поняли это именно так, я должен извиниться. Это не входило в мои намерения, я неудачно выразился, в неподходящее время… Но у меня не было намерения атаковать Винисиуса, я скорее хотел прояснить ситуацию, потому что Винисиус записал видео, критикующее действия Ла Лиги.

Если я кого-то обидел, они подумали, что я расист, то это далеко от реальности. Как я уже говорил, мы подаем жалобы на людей [которые позволяли себе расистские оскорбления], мы делаем это, потому что мы не хотим расизма в футболе. И еще: мы не хотим расизма по отношению к игроку, который станет мировой звездой, именно таким игроком является Винисиус», — сказал Тебас в интервью ESPN.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун. В добавленное время на поле произошла потасовка, после просмтора видеоповтора которой судья вынес решение об удалении нападающего «Реала». Однако на следующий день арбитр был дисквалифицирован за свою ошибку в данном эпизоде.

Источник: ESPN
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жорди Альба объявил об уходе из «Барселоны» после 11 лет в клубе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
9
 Севилья 35 13 9 13 44-49 48
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.05 20:30
Сельта – Жирона
 1 : 1
23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
 1 : 0
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 3 : 1
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 - : -
24.05 20:30
Реал – Р. Вальекано
 - : -
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 - : -
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 - : -
24.05 23:00
Эспаньол – Атлетико
 - : -
25.05 20:30
Мальорка – Валенсия
 - : -
25.05 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 21 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 30 2 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости