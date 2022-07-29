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Лапорта о словах Нагельсманна, что у «Барсы» нет денег: «Проверьте свой счет. Мы уже перевели им деньги за Левандовски»

Лапорта посоветовал «Баварии» проверить счет после слов о том, что у «Барселоны» нет денег
Руслан Минаев
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слова главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Немецкий специалист удивлялся тем фактом, что у каталонцев совершают многомиллионые сделки при отсутствии денег.

«Я бы попросил их проверить свои счета. Они уже получили значительные переводу по переходу Левандовски. Я всех уважаю и не вмешиваюсь в чужие дела. Нагельсманн? Пусть проверят деньги, которые мы перевели на их счет», — цитирует Лапорту Marca.

Ранее стало известно, что «Барселона» заплатила 45 миллионов евро за трансфер Левандовски. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
Жоан Лапорта
Юлиан Нагельсманн
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