Лапорта о словах Нагельсманна, что у «Барсы» нет денег: «Проверьте свой счет. Мы уже перевели им деньги за Левандовски»
Лапорта посоветовал «Баварии» проверить счет после слов о том, что у «Барселоны» нет денег
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слова главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Немецкий специалист удивлялся тем фактом, что у каталонцев совершают многомиллионые сделки при отсутствии денег.
«Я бы попросил их проверить свои счета. Они уже получили значительные переводу по переходу Левандовски. Я всех уважаю и не вмешиваюсь в чужие дела. Нагельсманн? Пусть проверят деньги, которые мы перевели на их счет», — цитирует Лапорту Marca.
Ранее стало известно, что «Барселона» заплатила 45 миллионов евро за трансфер Левандовски. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
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|0
|0-0
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|
14
|Эспаньол
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|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
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|0
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|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
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|
Хетафе – Атлетико
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|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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