Лапорта о словах Нагельсманна, что у «Барсы» нет денег: «Проверьте свой счет. Мы уже перевели им деньги за Левандовски»

Лапорта посоветовал «Баварии» проверить счет после слов о том, что у «Барселоны» нет денег

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слова главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Немецкий специалист удивлялся тем фактом, что у каталонцев совершают многомиллионые сделки при отсутствии денег.

«Я бы попросил их проверить свои счета. Они уже получили значительные переводу по переходу Левандовски. Я всех уважаю и не вмешиваюсь в чужие дела. Нагельсманн? Пусть проверят деньги, которые мы перевели на их счет», — цитирует Лапорту Marca.

Ранее стало известно, что «Барселона» заплатила 45 миллионов евро за трансфер Левандовски. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.