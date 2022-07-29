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Сегодня, 10:55

Тимо Вернер попал в сферу интересов «Реала»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Мадридский «Реал» заинтересован в подписании нападающего «Челси» Тимо Вернера этим летом, сообщает Defensa Central.

По данным источника, «Реал» столкнется с конкуренцией со стороны «Арсенала» и «Ювентуса», которые также заинтересованы в подписании немецкого игрока.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард останется в «Челси» на следующий сезон.

Вернер перешел в лондонский клуб из «Лейпцига» 1 июля 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах за «аристократов». Контракт немца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.defensacentral.com/real_madrid/1658943141-el-real-madrid-elige-sustituto-para-benzema-su-llegada-dependera-de-las-salidas
Тимо Вернер
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