Тимо Вернер попал в сферу интересов «Реала»

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании нападающего «Челси» Тимо Вернера этим летом, сообщает Defensa Central.

По данным источника, «Реал» столкнется с конкуренцией со стороны «Арсенала» и «Ювентуса», которые также заинтересованы в подписании немецкого игрока.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард останется в «Челси» на следующий сезон.

Вернер перешел в лондонский клуб из «Лейпцига» 1 июля 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах за «аристократов». Контракт немца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.