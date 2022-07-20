Нагельсманн: «Барселона» — единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает всех игроков»
Нагельсманн прокомментировал переход Левандовски в «Барселону»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал переход нападающего Роберто Левандовски в «Барселону».
«Барселона» — единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает всех игроков, которых хочет. Я не знаю как. Это немного странно, немного безумно», — приводит журналист Bild Тоби Альтшаффл в своем Twitter слова Нагельсманна.
Ранее стало известно, что «Барселона» заплатила 45 миллионов евро за трансфер Левандовски. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
|0
|0-0
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6
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|0-0
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|0
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8
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|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
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12
|Вольфсбург
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|0
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|0-0
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13
|Бохум
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|0
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|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
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|0
|0
|0-0
|0
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18
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
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|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
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