Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал переход нападающего Роберто Левандовски в «Барселону».

«Барселона» — единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает всех игроков, которых хочет. Я не знаю как. Это немного странно, немного безумно», — приводит журналист Bild Тоби Альтшаффл в своем Twitter слова Нагельсманна.

Ранее стало известно, что «Барселона» заплатила 45 миллионов евро за трансфер Левандовски. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.