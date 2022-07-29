Депай сообщил игрокам «Барселоны», что не собирается уходить из клуба
Нападающий Мемфис Депай сообщил игрокам «Барселоны», что не собирается уходить из каталонского клуба, сообщает Diario Sport.
По информации источника, 28-летний нидерландец раздевалке обратился к партнерам по команде и сказал: «Я останусь, даже если они подпишут еще шесть нападающих».
Отмечается, что нападающий с непониманием относится к поведению каталонцев, так как прошлым летом перешел в клуб на правах свободного агента и пошел на значительные уступки по зарплате.
При этом Депай намерен полностью отработать контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до 30 июня 2023 года.
В прошедшем сезоне он забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Барсу» во всех турнирах.
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15
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16
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17
|Кадис
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18
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|12.08
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
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|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
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|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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