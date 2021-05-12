Президент «Барселоны» проведет экстренную встречу с Куманом
17:42
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта проведет экстренную встречу с главным тренером команды Роналдом Куманом, сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Radio.
Лапорта треубет, чтобы Куман дал объяснение неудачным результатам «Барселоны» на финише сезона, а также прокомментировал слабую игру команды в важных матчах.
Срок действующего контракта Кумана с клубом истекает в 2022 году, но никто из руководителей «Барсы» не дал ему гарантию о том, что он останется в клубе.
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