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Отец Агуэро усомнился в искренности Гвардиолы после перехода сына в «Барселону»

17:38
Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP
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Отец новичка «Барселоны» Серхио Агуэро Леонель дель Кастильо раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

«Не верю слезам Гвардиолы, он никогда не хотел, чтобы Агуэро был в «Манчестер Сити». Он никогда не относился хорошо ни к Серхио, ни ко мне, ни к его братьям», — цитирует Дель Кастильо Radio La Red.

Агуэро перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента в связи с истечением контракта. Форвард выступал в составе «горожан» с 2011 года и выиграл с клубом пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка страны, а также шесть Кубков английской лиги.

Дополнительная информация:

https://www.lared.am/

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