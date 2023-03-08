Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:43

Хави рассказал о минусах работы тренером «Барселоны»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Барселоны» назвал худшие моменты в работе наставником каталонского гранда.

«Меня постоянно судят и критикуют. Это тяжело, у меня семья и маленькие дети. Есть много моментов, когда быть тренером «Барсы» не стоит. И тем более если ты такой же «куле», как я. Это очень тяжело, когда тебе говорят, что ты плох или что у тебя нет характера. Иногда ты не знаешь о критике, и тебе звонит друг и говорит, что тебя убивают в соцсетях. Худшие дни в моей жизни были во время работы тренером «Барсы». Во многих случаях я спрашивал себя, стоит ли это того. Я ни в чем не нуждаюсь финансово... но я из «Барсы» и хочу помочь клубу», — приводит слова Хави Marca.

43-летний Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года.

В качестве игрока он выступал за каталонский клуб с 1995 по 2015 год.

На данный момент его команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 62 очка за 24 игры.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Валенсия» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Севилья»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Атлетик» — «Реал»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» интересуется полузащитником «Реала» Себальосом

Бывший вице-президент технического комитета судей Испании предлагал «Барселоне» помощь с ВАР
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 - : -
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 - : -
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 - : -
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 - : -
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
 - : -
12.03 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
12.03 23:00
Атлетик – Барселона
 - : -
13.03 23:00
Жирона – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 16 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости